中國財經

中美有望落實首階段貿易協議，人民幣走強，在岸價(CNY)收市升494點子，創近4個半月新高，中段一度升穿6.97，高見6.9610。

人民幣兌美元在岸價收報6.9839，較上日下午4時30分收報7.0333，大升494點子或0.71%；較晚上11時30分最後成交價7.028，走強441點子。

離岸價(CNH)更曾升破6.93，高見6.9272，截至香港時間下午6時08分，離岸價報6.9783，在岸價報6.9812。

官方今日開出的中間價報7.0156，較上日7.0253，上調97點子，創11月20日以來新高。

交易員指出，隔晚有消息稱中美接近達成貿易協議，大幅提振市場情緒，早段一度跳升逾700點，不過午後購滙需求釋放部分收窄升幅；短期人民幣料仍難單邊反彈，預計在6.95至7元窄幅上落。

另有交易員認為，雖然中美的共識取得實質性進展，但截至目前雙方還未正式表態，而且協議簽署的時間地點也尚未敲定，市場仍有疑慮未消，畢竟關鍵時候反覆的情況之前已經出現過很多次；另外協議文本細節亦值得關注。

中美據報達成首階段貿易協議。外電報道，美國總統特朗普已簽署與中國的首階段貿易協議。美方已經同意削減部分對中國商品的關稅，並推遲一部分原定周日生效的關稅，作為貿易協議的一部分。此外，中國已經同意在2020年採購500億美元農產品。