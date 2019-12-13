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今日 14:28 中國財經

台股高收0.77% 三連升

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台灣股市高收，加權指數收報11927點，升91點或0.77%。

台股今早大幅高開170點，其後升幅略為收窄，全日維持向好，最高見11990點，連續第3日上揚。其中，機電股漲1.02%，金融股升0.94%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨隔晚美股及亞太區其他股市的漲勢，因中美兩國貿易談判盛傳達成首階段貿易協議，據悉美方將對價值3600億美元中國貨品加徵的關稅減半，加上電子科技族股領漲，其中台積電飆2.26%，推動大市上升。

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