中國財經

A股午後維持漲幅逾1%。

上證指數現報2951點，漲36點或1.24%，最高見2954點，漲39點或1.34%，成交1322.7億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9954點，漲118點或1.2%，高見9975點，漲139點或1.42%，成交1984.56億元。

滬深300指數報3944點，漲53點或1.37%；創業板指數報1745點，漲24點或1.41%。

各板塊全線造好，金融股漲逾2%；水泥、電力股漲逾1%；鋼鐵、石油、化工、煤炭、房地產、有色金屬股靠穩。