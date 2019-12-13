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今日 10:28 中國財經

A股早段升逾1% 金融股漲2%

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中美貿易談判消息利好，A股早段升幅擴大至逾1%。

上證指數現報2951點，漲35點或1.23%，成交828.36億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9963點，漲127點或1.29%，成交1269.95億元。

滬深300指數報3947點，漲56點或1.46%；創業板指數報1747點，漲26點或1.55%。

各板塊幾乎全線呈強，金融股漲2%；水泥、電力股漲逾1%；房地產、化工、石油、鋼鐵、煤炭、有色金屬股靠穩；僅得傳媒娛樂股偏軟。

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