中國財經

中國投行中金宏觀組預計，2020年中國經濟增長目標可能定在6%左右，減稅降費政策重點在於落實，赤字率和專項債規模可能有所擴張。



中央經濟工作會議已於周二至周四在北京舉行。會議提出，全面做好「六穩」工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，保持經濟運行在合理區間，確保全面建成小康社會和十三五規劃圓滿收官。

中金報告預計，內地明年經濟增長目標可能定在6%左右，此增速基本可以實現GDP比2010年翻一番的目標。中國料繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

報告認為，雖然2020年減稅降費力度或不及2019年，但赤字率可能從2.8%提高到3%左右，新增地方政府專項債可能從今年2.15萬億元(人民幣．下同)提高至3萬億元以上。貨幣政策重點在於疏通貨幣政策傳導機制。而固定資產投資將推進重大基建項目建設，加強城市更新和改造，大力發展租賃住房。

報告又稱，內地會繼續深化經濟體制改革。國資國企改革方面，要推動國有資本布局優化調整。市場化改革方面，要完善產權制度和要素市場化配置，健全支持民營經濟發展的法治環境。財稅體制改革方面要改革土地計劃管理方式。資本市場改革方面，要提高上市公司質量，健全退出機制，穩步推進創業板和新三板改革。對外開放方面，要繼續縮減外商投資負面清單，降低關稅總水平，主動參與全球經濟治理變革，加快多雙邊自貿協議談判。