即巿股評 港股直擊 中國財經

美國聯儲局一如預期維持利率不變，點陣圖中值預測明年亦按兵不動，令港股年尾的牛皮市況得以扭轉，恒指昨日一度重上27000點關，收市報26994點，急升348點(1.3%)。內地大型合併活動趕上尾班車，國家石油天然氣管網集團有限公司(國家管網公司)成立，標誌着深化油氣體制改革邁出關鍵一步，行業未來前景值得關注。

國務院早在2017年5月印發《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》，明確提出國有大型油氣企業「管網獨立」為8個重大任務之一，以實現管輸和銷售分開。中央全面深化改革委員會今年3月通過《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》，提出組建國有資本控股、投資主體多元化的國家管網公司，以推動油氣管線獨立。

國家管網公司於本周一正式成立，由國資委代表國務院履行出資人職責持股40%，而「三桶油」中石油(00857)、中石化(00386)及中海油(00883)分別持股30%、20%及10%。據了解，新公司主要負責全國油氣幹線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設，同時也負責幹線管道互聯互通及與社會管道聯通，形成「全國一張網」，為原油、成品油、天然氣作管道輸送。

業界早前預測，內地油氣管網體制的改革方案，有可能分開3個階段推展：首先，中石油、中石化及中海油把旗下管道資產及員工剝離，並轉移至國家管網公司，再按各自管道資產的估值釐定持股比例；第二階段，新公司獲注入資產後，擬引入約50%社會資本，包括國家投資基金及民營資本，新資金將用於擴建管網；最後，國家管網公司將尋求上市，就如中國鐵塔(00788)一樣。

「三桶油」正就注入資產進行討論，中石油及中石化發出公告，承認正與國家管網公司商討有關重組事宜，涉及可能把資產注入的初步磋商，但未達成任何協議。中石油旗下昆侖能源(00135)亦證實與國家管網公司就可能注入資產進行磋商。中石化冠德(00934)則與國家管網公司等相關方磋商，或會出售集團的天然氣管道全部或部分股權或相關資產。

附【圖】可見，內地天然氣市場近年發展步伐相當迅速，每年的產量及消費量持續增加，但產量升幅遠追不上消費量的增長，促成以國產天然氣供應為主、進口管道氣和進口LNG供應為輔的格局。然而，天然氣領域基礎設施遠未能配合，導致產生儲運瓶頸，不利整個行業發展。

國家管網公司的成立，促使油氣的管輸和生產、銷售分開，實現「管住中間、放開兩頭」的原則。新公司統一中游管網業務，可提升管網運輸的效率，從而降低運輸成本。上游氣源和下游燃氣市場的公平開放，有利促進市場競爭，提高資源配置效率，進一步推動市場化的油氣價格機制。

總括而言，中央成立國家管網公司改革油氣行業，可鼓勵企業更積極參與上游油氣勘探開採，建議可留意擁有上游天然氣資源的中石油及中石化；而管網獨立及建設有助提供多元化的國內外氣源，將利好下游城市燃氣營運商華潤燃氣(01193)、新奧能源(02688)及中國燃氣(00384)。

信報投資研究部

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