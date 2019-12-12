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今日 19:44 中國財經

中央經濟工作會議:明年要堅持穩字當頭

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中國中央經濟工作會議於本周二至今天在北京舉行。國家主席習近平總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署明年經濟工作，將繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。

會議認為，今年以來，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，但仍保持經濟社會持續健康發展，「十三五」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展。

會議指出，中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，但國內經濟下行壓力加大，要實現明年預期目標，要堅持穩字當頭。強調明年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標，為「十四五」發展和實現第二個百年奮鬥目標打好基礎，做好經濟工作十分重要。

會議確定，明年要抓好數個重點工作，包括堅定不移貫徹新發展理念；堅決打好三大攻堅戰，即確保脫貧目標如期全面完成、打好污染防治攻堅戰，以及中國金融體系總體健康，具備化解各類風險的能力；確保民生特別是困難群眾基本生活得到有效保障和改善；着力推動高質量發展；深化經濟體制改革。

會議強調，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。要鞏固和拓展減稅降費成效，大力優化財政支出結構，進一步緩解企業融資難融資貴問題，多措並舉保持就業形勢穩定。推動對外貿易穩中提質，引導企業開拓多元化出口市場，要降低關稅總水平。

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