中國財經

美滙偏軟，人民幣在岸價(CNY)收市升53點子，至近兩周新高，中段一度升穿7.03，高見7.0277。

人民幣兌美元在岸價收報7.0333，較上日下午4時30分及晚上11時30分最後成交價7.0386，走強53點子或0.08%。

離岸價(CNH)亦曾升破7.03，高見7.0241，截至香港時間下午5時44分，離岸價報7.034，在岸價報7.0348。

官方今日開出的中間價報7.0253，較上日7.0385，上調132點子，創12月3日以來新高。

交易員指出，美國是否對華採取新的加稅舉措很快將揭曉，在風險釋放前，人民幣料難以突破窄幅上落，不過這也有利於機構做大成交量。

另有交易員認為，隔晚聯儲局利率決議後美元回落，對人民幣形成支撐；如果美國宣布不加稅，人民幣可能反彈有限；若上調關稅，滙價則會跌向7.1元關口。

市場關注周日(15日)美國新一輪對中國貨加徵關稅會否落實。美國總統特朗普據報可能與高級顧問會面，討論是否如期對中國貨加徵進口關稅。中國商務部新聞發言人高峰則表示，中美雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前沒有更多的細節透露。

另外，聯儲局周三維持利率不變，並暗示借貸成本可能在一段時間內維持不變，預計經濟將在明年大選年繼續溫和增長，失業率將保持在低位。