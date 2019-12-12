中國財經

財政部發布進一步明確國有金融企業增資擴股股權管理的通知，以進一步加強管理，明確進場交易相關流程，防止國有金融資產流失。

據最新通知，中央及地方財政部門按照統一政策、分級管理的原則，對國有金融企業增資監督管理。國有金融企業本級因增資導致國有股權比例變動，須報同級財政部門履行相關程序；因增資導致國家不再擁有所出資金融企業控股權，財政部門須報同級人民政府批准。

另外，國有金融企業完成公司制改革、治理結構健全的，所屬子公司增資行為原則上由控股公司自主決策。派駐國有金融企業的股權董事應當按規定和派出單位的指示發表意見、行使表決權。

其中，重點子公司因增資行為導致實際控制權轉移，須報財政部門。重點子公司由控股公司綜合考慮公司長期發展戰略、金融業務布局、財務管理水平、風險管控能力、投資行業範圍等因素確定，包括但不限於控股公司具有實際控制權的金融企業和上市公司，以及當期淨資產佔控股公司本級淨資產超過一定比例(一般不低於5%)的各級子公司。

此外，國有金融企業未完成公司制改革、治理結構不健全的，所屬子公司增資行為須報財政部門。

除金融管理部門外的行政事業單位，所辦競爭性國有金融企業因增資導致實際控制權轉移，按現行管理體制報財政部門。

通知規定被增資企業應對意向投資方進行資格審查，增資引入的投資方應符合股東資質相關要求。除法律法規另有規定外，增資資金應為真實合法的自有資金(增資額一般應低於投資方的淨資產)，不得使用受託(管理)資金、債務資金等非自有資金參與增資，以非貨幣財產出資的應作資產評估。