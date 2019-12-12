中國財經

上證指數午後維持走軟，現跌6點。

上證指數現報2918點，跌6點或0.21%，最低見2915點，跌9點或0.31%，成交1310.84億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9850點，跌1點或0.02%，低見9834點，跌17點或0.18%，成交2263.47億元。

滬深300指數報3892點，跌10點或0.26%；創業板指數報1725點，升7點或0.43%。

各板塊個別發展，水泥股挫逾1%；房地產、金融、電力、煤炭、鋼鐵股偏軟；化工、有色金屬、石油股則靠穩。