中國財經

上證指數早段偏軟，現跌4點，深成指則升2點。

上證指數現報2919點，跌4點或0.16%，最低見2916點，跌7點或0.27%，成交614.07億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9855點，升2點或0.02%，高見9868點，升16點或0.16%，成交1096.21億元。

滬深300指數報3898點，跌4點或0.11%；創業板指數報1724點，升5點或0.34%。

各板塊個別發展，水泥股挫逾1%；鋼鐵、煤炭、房地產、電力、石油、金融股偏軟；化工、有色金屬股則靠穩。