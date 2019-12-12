中國財經 國際財經

中國平安保險(02318)的聯營金融初創平台金融壹賬通(OneConnect Financial Technology)，調低招股上市(IPO)規模28%，以及調低企業估值。

該公司在12月初公布，擬發售3600萬份美國預託證券(ADR)，每份作價介乎12至14美元。集團周三最新公布，降低發售ADR份數至2600萬份，每份作價為9至10美元。

此舉意味金融壹賬通的上市估值最多只有36.4億美元，遠低於集團去年向包括軟銀在內的投資者融資7.5億美元時的75億美元估值。