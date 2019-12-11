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今日 21:56 中國財經

滙豐:中國民企違約風險惡化 未引發危機

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外電報道，滙豐環球投資管理表示，中國民企違約風險有些惡化，但不存在系統性爆破的可能，預計市場流動性將保持充裕，中國不會推出大規模寬鬆措施。

滙豐環球投資管理董事兼亞洲信貸投資主管梅立中指出，亞洲企業的違約率一向相對健康，之前5年是單位數，未如新興市場般曾經出現雙位數的國家性違約情況，反映中國及東南亞國家的違約風險並非系統性，而是在某些特定領域的個別事件。

他預計，中國市場流動性將保持充裕，因人民銀行在多個層面提供支持。不過，由於中國的債務水平較高，加上須要進行金融改革，因此不預期中國會進行大規模降準或寬鬆措施。

明年在負利率威脅和經濟緩慢復甦下，他預計淨收益策略將獲投資者追捧，看好亞洲信用債表現；今年主要回報率來自國庫債券表現，明年信用利差有機會收窄，儘管中國在岸市場尤其是民企方面的違約風險有惡化，但尚未引致系統性爆破的可能，基於慎投資策略，投資者可選擇亞洲企業債券。

國際評級機構惠譽早前表示，以發行人的數量衡量，中國民企債券違約率由2014年的0.6%，攀升至2019年首11個月4.9%的新高；鑑於再融資需求高企，加上經濟增長疲弱，預計2020年民企債違約率將維持在與上述歷史高位的相若水平。

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