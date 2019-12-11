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畢馬威2019年IPO市場回顧報告顯示，儘管在環球不確定因素下，港交所全年新股上市集資額再度稱冠全球，鞏固了香港作為全球領先集資樞紐的地位。截至今年12月8日，主板掛牌申請宗數有140份，新經濟及海外企業將成為2020年本港IPO市場的主要推動力，預計明年全年總集資金額將達3000億元。

至2019年底，香港將完成160宗新股上市，總集資金額為3078億元。香港主板的上市數目創下145宗的歷史新高，對比2018的130宗有顯著上升。2019年總集資金額主要受下半年阿里巴巴(09988)第二上市及百威亞太(01876)這兩宗大型項目所帶動。

畢馬威中國執業技術及資本市場主管合夥人劉國賢表示，香港繼續保持全球IPO首選地點的地位。事實上，今年全球IPO市場集資額稍為下跌，較高風險行業的上市項目亦有所縮減，可見經濟不確定性令投資者對板塊選擇更為謹慎。

畢馬威中國新經濟及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，阿里巴巴成功完成第二上市或會驅使其他大型中國科技公司由海外回流至亞洲，仿傚阿里巴巴在香港作第二上市，亦看到新經濟「獨角獸」在過去數年快速發展，大部分會選擇以上市作為退出的渠道，此將為新股市場帶來更多機會。

畢馬威指出，A股市場集資規模創下自2011年以來新高，截至2019年底，共有200家新上市公司，總集資額達2519億元人民幣，按年增長逾80%，主要受科創板年內正式推出促成數宗較大型項目所帶動。2019年科創板新股數目穩步上升至70家，集資總規模達到187億元人民幣，佔A股新股市場總集資額的32%。