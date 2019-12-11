中國財經

上證指數午後持續靠穩，現升4點，深成指則跌58點。

上證指數現報2922點，升4點或0.17%，最高見2928點，升10點或0.38%，成交1450.55億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9857點，跌58點或0.59%，低見9829點，跌86點或0.87%，成交2399.69億元。

滬深300指數報3901點，升1點或0.03%；創業板指數報1720點，跌13點或0.78%。

各板塊個別發展，半新股漲2%；金融、房地產、鋼鐵、石油、水泥、電力股靠穩；有色金屬、煤炭、化工股則偏軟。