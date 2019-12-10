人民銀行公布，11月新增貸款1.39萬億元(人民幣‧下同)，優於預期的1.2萬億元，前值為6613億元。11月底廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.2%，預期增長8.4%，前值增長8.4%。
11月末人民幣貸款餘額151.97萬億元，按年增長12.4%。11月社會融資規模增量1.75萬億元，預期為1.49萬億元，按年增長1505億元。
人行指出，11月末社會融資規模存量為221.28萬億元，按年增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為150.5萬億元，按年增長12.5%。
今日 17:42 中國財經
人民銀行公布，11月新增貸款1.39萬億元(人民幣‧下同)，優於預期的1.2萬億元，前值為6613億元。11月底廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.2%，預期增長8.4%，前值增長8.4%。
11月末人民幣貸款餘額151.97萬億元，按年增長12.4%。11月社會融資規模增量1.75萬億元，預期為1.49萬億元，按年增長1505億元。
人行指出，11月末社會融資規模存量為221.28萬億元，按年增長10.7%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為150.5萬億元，按年增長12.5%。
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