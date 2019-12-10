中國財經

A股午後止跌回穩，上證指數現升2點。

上證指數現報2916點，升2點或0.08%，最高見2919點，升4點或0.16%，成交1484.11億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9905點，升28點或0.29%，高見9914點，升38點或0.39%，成交2319.91億元。

滬深300指數報3898點，升3點或0.09%；創業板指數報1730點，升9點或0.55%。

各板塊個別發展，半新股漲近5%；有色金屬、房地產、化工、石油股靠穩；鋼鐵、煤炭、電力、金融、水泥股則偏軟。