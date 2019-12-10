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今日 14:17 中國財經

台股止三連升 低收0.28%

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台灣股市下跌，加權指數收報11627點，跌32點或0.28%。

台股今早低開12點，隨後在上日收市位下方窄幅上落，最低見11607點，終止連續3日靠穩。其中，食品股跌0.49%，機電股跌0.46%。

分析人士表示，台股今日反覆偏軟，主要是跟隨隔晚美股走低，其中蘋果股價收挫1.4%，因市場重燃對中美貿易戰的憂慮，加上觀望本周聯儲局議息結果，投資氣氛淡薄。

蘋果概念股方面，重磅股大立光挫3.01%，台積電跌0.79%，鴻海跌0.77%，聯發科跌0.35%。

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