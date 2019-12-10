中國財經

惠譽評級中國企業研究董事黃筱婷表示，以發行人的數量衡量，中國民企違約率從2014年的0.6%，攀升至2019年首11個月4.9%的新高；鑑於再融資需求高企且經濟增長疲軟，預計明年民企違約率將保持在與上述歷史新高相似的水平。

黃筱婷預期，今年民企違約率將創新高。據她介紹，從違約發行人的數量和違約債券本金金額來看，民企所佔比例均超過80%，儘管民企佔發債數量和金額的比例遠低於國有企業。

惠譽研究顯示，2014年以來中國境內企業債券的違約數量一直呈上升趨勢，2019年首11個月升至51家，違約率升至1.19%。且違約債券的本金金額已經從2014年的13億元(人民幣‧下同)，增至今年1至11月的994億元。

造成上述現象的原因在於，中央政府供給側改革和去槓桿措施導致信貸收緊，地方政府對於債券違約的容忍度有所提高，以及經濟增速放緩。另外，很多民營企業發生違約的原因在於，未能在收緊的融資環境下進行再融資，激進的業務擴張導致資產負債表過度膨脹，以及公司治理薄弱。

對於違約後程序而言，惠譽指出，多數境內違約事件仍待解決，在2014年至2019年首11個月間違約的發行人中有28%尚未進入破產程序或進行任何償付。

惠譽進一步分析指出，違約後進程緩慢的原因在於，第一，地方政府經常介入違約發行人及其債券人在重組計劃上的談判，這可能導致相關法律程序拖延數年；第二，地方政府和法院溝通常傾向於重組而非清算，以保護就業和維持社會穩定；此外，偏遠地區和欠發達地區的一些地方法院，仍缺乏處理債券違約問題的經驗。