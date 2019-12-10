中國財經

A股早段受壓，上證指數跌7點，深成指跌20點。

上證指數現報2906點，跌7點或0.27%，最低見2903點，跌10點或0.37%，成交727.71億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9855點，跌20點或0.21%，低見9826點，跌49點或0.5%，成交1131.81億元。

滬深300指數報3890點，跌5點或0.13%；創業板指數報1719點，跌1點或0.07%。

各板塊普遍向下，鋼鐵股挫逾1%；煤炭、房地產、化工、金融、石油、電力、水泥股偏軟；半新股則漲逾3%；有色金屬股亦靠穩。