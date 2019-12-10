中國財經

對於有人擔心明年中國經濟增速會否「破6」，國務院發展研究中心副主任王一鳴認為，事實上6%並不是特別的分水嶺，增速略高一點或略低一點不是主要問題，關鍵仍要看經濟增長質量和效益。中國經濟在抵禦下行壓力中顯現韌性和亮點，穩增長仍需放在重要位置。

《人民日報》刊登王一鳴的文章指出，增長速度過低，就業難以保障，結構調整難以推進，宏觀槓桿率也難以穩住；在提高質量和效益的基礎上，還是要保持中高速增長。中國仍是世界上最大發展中國家，發展是解決一切問題的基礎和關鍵。

文章稱，對此必須保持清醒認識，堅持發展是硬道理，堅持以經濟建設為中心。這就要求把穩增長放在重要位置，強化宏觀政策逆周期調節，堅持深化供給側結構性改革，在高質量發展中化解矛盾、應對挑戰，確保經濟運行在合理區間。

王一鳴又指出，在全球經濟增速放緩，90%以上的經濟體增速回調，國際貿易摩擦不斷升級，保護主義、單邊主義持續蔓延，主要國際機構紛紛下調今明兩年的世界經濟和貿易增長預期的背景下，中國經濟在高基數上保持6%以上的增速，邁上新的更高平台，顯現出發展韌性和潛力。

他續稱，目前中國的經濟增速，從國際比較視角看仍屬於較高的增速。要從長期大勢認識經濟形勢。當前，中國經濟雖然面臨下行壓力，一些企業生產經營困難增多，但這些都是經濟轉型必然要經歷的陣痛。只要化壓力為動力，倒逼改革開放加快步伐，就能讓中國經濟這艘巨輪乘風破浪、行穩致遠。

今年首三季，中國經濟增長6.2%，增速雖按年有所回落，但仍處於年初確定的6%至6.5%的預期目標區間。