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美國民主黨指特朗普違反總統就職誓章



美國國會眾議院司法委員會，就總統特朗普「通烏」彈劾議案條款舉行公開聽證會。委員會主席納德勒指稱，特朗普將個人利益置於國家之上，他的行為違反總統就職誓章，瀆職事實並無爭議。

美司法部審查報告:通俄案部分調查具法理基礎



美國司法部監察長在報告中稱，聯邦調查局在調查總統涉及「通俄」的過程中，要求監視特朗普的前外交顧問佩奇，這項行動的初衷具備法律基礎，並非政治調查。

北京批出新關稅豁免 中企購30萬噸美豆



路透稱，北京政府日前宣布，向中國企業批出採購美國大豆的新關稅豁免，涉及至少100萬噸。中國進口商即於市場購買至少30萬噸美國大豆，有關貨品預期於明年1月或2月付運。

觀望聯儲局議息 道指收市回落逾百點



本月中旬美國向中國貨加徵新一輪關稅的限期逼近，加上觀望本周聯儲局議息結果，美股三大指數都以接近全日低位收市，道指挫105點或0.38%，標指反覆下滑0.32%，納指反覆回落0.40%。蘋果股價挫1.40%，為跌幅最大的道指成分股，高盛跌1.25%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國農業部長稱，不認為本月15日將落實對中國加徵關稅的措施。

￭ 聯儲局前主席伏爾克(Paul Volcker)逝世，享年92歲。

￭ 全球經濟前景不明朗，摩根士丹利據報決定全球裁減1500個職位。

￭ 美滙指數曾跌0.14%，尾段偏軟報97.65；英國執政保守黨料於大選贏得大多數議席，鎊兌美元一度揚0.31%，尾段只升0.07%。

￭ 紐約期金曾漲0.32%，收市微跌0.01%，每盎斯報1464.9美元。

￭ 紐約期油曾跌1.64%，收市只跌0.3%；布蘭特期油下滑0.2%。

￭ 英國股市收市挫0.08%，德股跌0.46%，法股下滑0.59%。

￭ 國家主席習近平與歐洲理事會主席米歇爾通電話，稱中歐是互利合作夥伴，不是零和競爭對手。

￭ 副總理韓正：鼓勵引導地方油氣管網融入國家管網。

新居屋首日沽53伙 冠德苑最受歡迎



房屋委員會今期新居屋周一開始揀樓，有53個單位獲選購，全為綠表單位，以何文田冠德苑單位獲最多人揀選。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26460點，較昨日恒指收市低水35點。

￭ ADR港股比例指數報26382點，較港股收市低111點。

￭ 零售管理協會主席謝邱安儀：零售市道為有紀錄以來最嚴峻，三成回覆公司指未來6個月平均裁減10%員工。

￭ 中國能源建設(03996)聯合投得廣州一幅住宅地，價格約44.76億元人民幣。

￭ 對報道指執董及CEO梁銳在公司員工論壇指，今年可以做到不虧損，明年爭取實現扭虧為盈，酷派(02369)澄清僅為個人觀點及希望。

￭ 內地城商行貴州銀行擬在本港主板上市。

￭ 中國萬桐園(08199)下周二轉主板。