中國財經

中國太保與中國郵政在上海舉辦戰略合作協議簽約儀式。中國太保集團董事長孔慶偉指出，中國郵政一直以來都是中國太保的重要合作夥伴，雙方有着良好的合作基礎。

孔慶偉表示，希望未來雙方進一步深化各領域的業務互動，共同探索創新模式，持續推動跨界合作；此外，優化傳統業務合作，不斷拓寬合作的深度和覆蓋面，深入挖掘郵政連接「千家萬戶」的基層網點優勢，積極發展代理業務。

他表示，希望雙方以是次戰略合作為新起點，發揮各自業務優勢，打造更多合作亮點，實現互利共贏，為推動高質量發展貢獻力量。