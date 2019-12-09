中國財經

中國社會科學院發布《經濟藍皮書》，預計今明年中國經濟增速分別在6.1%和6%左右，明年須適當加大逆周期調節力度，財政政策方面可考慮適當提高赤字率，增加債券發行；貨幣政策應保持穩健中性的基調。

社科院在《經濟藍皮書：2020年中國經濟形勢分析與預測》指出，明年外部不穩定不確定因素增加，國內周期性問題與結構性矛盾疊加，經濟運行面臨的風險挑戰仍然較多。在加大宏觀逆周期調節力度及各項改革開放措施綜合作用下，預計2020年中國經濟增長6%左右。明年須適當加大逆周期調節力度，用好財政、貨幣、就業等政策工具，強化政策協調配合。

《藍皮書》指出，積極的財政政策應加力增效。要優化並落實落細減稅降費政策，切實降低企業稅費負擔，增強企業獲得感；以績效為導向調整財政支出結構，加大對製造業轉型升級和技術改造的支持力度，激發企業內在動力和創新活力。同時，可考慮適當提高赤字率，增加債券發行，重點支持職業教育和托幼、醫療、養老等民生事業，以及科技、基礎設施、生態補短板等。

報告又建議實施就業優先政策，優化就業供給結構，指出當前中國勞動力市場的供求關係總體上是平衡的；但也應注意到，在個別地區、個別行業、個別人群中，結構性的就業問題仍然存在。

《藍皮書》稱，2020年要抓好圓滿完成全面建成小康社會目標，深挖國內消費和投資需求潛力，加快實施創新驅動發展戰略，加快推進重點領域體制機制改革，努力提高對內對外開放水平，促進區域城鄉協調發展，加強保障和改善民生。