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商務部介紹《關於推進貿易高質量發展的指導意見》。商務部部長助理任鴻斌表示，《指導意見》具有鮮明的戰略性、指導性、方向性和前瞻性，明確到2022年，貿易結構更加優化，貿易效益顯著提升，貿易實力進一步增強。

任鴻斌表示，主要有4方面特點，將五大新發展理念貫穿推進貿易高質量發展的全過程。充分體現創新、協調、綠色、開放、共享五大新發展理念。

《指導意見》強調，要積極推進優化國際市場布局、優化國內區域布局、優化經營主體、優化商品結構和優化貿易方式。同時，堅持問題導向，針對外貿發展的短板和薄弱環節，強調深化供給側結構性改革，提出夯實外貿的產業基礎，提高產品質量，加快品牌培育，深化外貿管理體制改革，推動外貿發展由要素驅動向創新驅動轉變，由規模速度型向質量效益型轉變，由成本、價格優勢為主向競爭新優勢轉變。

《指導意見》又提出，充分發揮自由貿易試驗區示範引領作用，高水平建設中國特色自由貿易港，加快形成法治化國際化便利化的營商環境和公平開放統一高效的市場環境。

2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年。任鴻斌稱，商務部將根據《指導意見》，研究出台具體政策措施，同時制定貿易高質量發展行動計劃。加強與各相關部門、各地方協同配合，形成工作合力，穩步推進貿易高質量發展。