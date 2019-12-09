A股先升後回，上證指數半日近平收。
上證指數半日窄幅上落，最多升7點，高見2919點；最低見2905點，跌6點；半日收報2911點，跌不足1點，成交1042.56億元(人民幣‧下同)。
深成指先升後回，最多升38點或0.4%，高見9917點；最多跌25點或0.26%，低見9853點，半日收報9876點，跌1點，成交1801.86億元。
滬深300指數收報3893點，跌8點；創業板指數報1719點，跌7點或0.43%。
各板塊個別發展，生物製藥跌逾1%；金融、石油股偏軟；水泥股升逾2%。
今日 11:42 中國財經
A股先升後回，上證指數半日近平收。
上證指數半日窄幅上落，最多升7點，高見2919點；最低見2905點，跌6點；半日收報2911點，跌不足1點，成交1042.56億元(人民幣‧下同)。
深成指先升後回，最多升38點或0.4%，高見9917點；最多跌25點或0.26%，低見9853點，半日收報9876點，跌1點，成交1801.86億元。
滬深300指數收報3893點，跌8點；創業板指數報1719點，跌7點或0.43%。
各板塊個別發展，生物製藥跌逾1%；金融、石油股偏軟；水泥股升逾2%。
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