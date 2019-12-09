今日 11:08
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新華社報道，國家石油天然氣管網集團有限公司在京正式成立，標誌着深化油氣體制改革邁出關鍵一步。
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BIS:美四大銀行不願借出現金 引發拆息急升
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加徵關稅限期將至 美股面臨重大考驗
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美股本周焦點:央行議息與中美貿談進展
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PG&E與加州山火受災者達和解 涉1053億
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開市焦點:貿談死線臨近 港股本周觀望味濃
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分析員看好海外市場 明年表現料勝美股
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美防長:優先抽調兵力到亞太區抗衡中國
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