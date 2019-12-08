中國財經

中國11月出口遜預期，進口則由跌轉升，勝預期。

中國海關總署公布，以美元計，中國11月出口按年跌1.1%，遜於市場預期增長0.8%；進口則增長0.3%，優於市場預期下跌1.4%。10月進口跌6.4%。11月貿易順差387.3億美元，按年收窄7.5%。

前11個月，中國進出口總值4.14萬億美元，下跌2.2%。其中，出口2.26萬億美元，下降0.3%；進口1.88萬億美元，下降4.5%；貿易順差3776億美元，擴大28.4%。

以人民幣計，11月出口按年增長1.3%，遜於市場預期增長1.9%；進口增長2.5%，優於市場預期增長0.9%。10月進口跌3.5%。11月貿易順差2742.1億元人民幣，收窄4.1%。

今年前11個月，進出口總值28.5萬億元人民幣，按年增長2.4%。其中，出口15.55萬億元人民幣，按年增長4.5%；進口12.95萬億元人民幣，按年持平。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年以來國際經濟貿易增長放緩，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，對外貿易保持較好的韌性，11月進出口由降轉升，反映國內需求改善。

前11個月，歐盟、東盟和美國為前三大交易夥伴，其中與歐盟和東盟間外貿總值4.4萬億元人民幣和3.98萬億元人民幣，按年分別增長7.7%和12.7%。

與美國之間貿易總值為3.4萬億人民幣，按年下降11.1%，佔中國外貿總值的11.9%。其中，對美國出口2.64萬億元人民幣，下跌8.4%；自美國進口7630.5億元人民幣，下跌19.5%；對美貿易順差1.88萬億元人民幣，收窄3%。