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高盛發布最新報告指出，中國有機會將2020年經濟增長率目標下調至6%左右，令領導層有餘地去應對增長放緩，同時令本十年收入翻番的目標仍然有望達到。

報告稱，中共官員料將於本月召開一年一度的中央經濟工作會議，並將經濟增長率目標由今年的6%至6.5%下調至6%左右。同時，採用「左右」這個模糊詞語，令低於6%的增長率亦被視為與目標相符。

中國第三季經濟增速降至6%，為近30年以來最低水平。隨着內需疲弱、外在環境不利，高盛料第四季經濟增速將跌穿6%。

該行認為，北京明年可能會容忍通脹率上升，將上限由目前的3%上調至4%。內地10月的通脹率飆升至3.8%，是2012年以來最高水平。由於豬肉供應持續短缺，預計明年初消費者物價指數(CPI)將升到至多5%，一旦豬肉價格穩定，則可望於下半年減速。

高盛料中國政府還將允許財政赤字比率由今年的2.8%提高至3%。在經濟放緩之際，北京推出減稅等一系列的針對性措施，促使今年不到3%的目標很難達到。

另外，該行估計中國的貨幣目標預期保持不變，整體政策將延續近期基調。由於貿易衝突不太可能於明年完全解決，領導人或聚焦國內問題，符合中國利益並能夠幫助貿易談判的改革措施將優先實施，如加大農業和服務業開放及加強知識產權的保護。