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中美貿易談判傳來正面消息，帶動A股周五抽升，上證指數及深成指均以全日最高位收市，但交投未見活躍。在淡市中，值得留意的是企業有否密密回購股份，按傳統投資智慧，可視之為管理層覺得目前估值不足以反映企業實際價值，因此對後市有利。

回顧內地股票回購制度的發展進程，2005年前上市公司基本上不准回購股份；至2005年6月，中國證監會才略為鬆綁，頒布《上市公司回購社會公眾股份管理辦法(試行)》，在規範下容許股票回購，企業卻對此並不熱中，回購交投極少。

直到2013年，回購活動才真正變得「活躍」。經歷了2008年金融海嘯引發的環球經濟下行，上證指數輾轉下挫，雖曾反彈卻無以為繼，在2013年再回落到2300點水平，相信是基於估值偏低吸引企業回購，使2013年回購金額按年急增2.46倍，達86億元人民幣。

另一次「回購熱」發生在2015年「股災」暴瀉之後，當時市場經歷了清理場外配資，大批個股跌停，流動性風險突顯等問題，為了穩定股價和防範系統性風險，配合政策，A股湧現大量回購活動，惟由於在下半年才爆發，2015年涉及回購的金額只有45億元人民幣，待熱潮延續，終於帶動2016年回購金額超越百億，達105.6億元人民幣。

去年內地修改《公司法》，放寬回購限制，新規拓闊了回購資金來源，並簡化程序，同時鼓勵上市公司回購股份用於實施股權激勵或員工持股計劃，成為回購轉旺的契機。大刀闊斧的改革，令2018年A股公司回購規模不但創新高，且比2017年多出逾5倍。今年強勢持續，首11個月累計攀上1044億元人民幣，成功突破千億，是2018年整年的1倍。

新規無疑對企業進行回購起重大刺激作用， 然而，有關金額相對A股市值仍然處於極度偏低水平。附【圖】所見，即使回購規模連續兩年猛增，惟其佔A股總市值僅0.19%，與美股比較更是小巫見大巫。

2018年，美國企業派發的股息和回購金額升至破紀錄的1.25萬億美元，其中回購佔7979億美元，相對總市值約26.9萬億美元，大概3%。美企回購誘因之一是薪酬制度，高管們的股權激勵回報直接與股價掛鈎，管理層遂樂意斥巨資回購以便托起股價，使手上認股權價值水漲船高。A股目前雖亦提倡藉股權來激勵員工，但模式與美企暫不能相提並論，加上企業偏向「水緊」，相信不易仿效美企。

換句話說，儘管海量回購是育成「美牛」的重要推手，惟中美股市體制大不同，A股想複製「回購魔法」屬知易行難，何況內有宏觀經濟存在下行壓力，外有貿易摩擦難以完全消除，企業即使資金充裕也未必會加快回購步伐。因此，A股回購或許會愈來愈活躍，惜距離成為大市上升動力，仍有很遠路程。

信報投資研究部

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