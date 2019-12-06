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今日 17:54 中國財經

貿談轉樂觀 人幣收升85點子

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中美首階段貿易談判轉趨樂觀，人民幣兌美元在岸價(CNY)收升85點子，創一周新高，中段一度升穿7.03，高見7.0254。

人民幣兌美元在岸價收報7.034，較上日下午4時30分收報7.0425，升85點子或0.12%；較晚上11時30分最後成交價7.0444，走強104點子。

離岸價(CNH)亦曾升破7.03，高見7.0287，截至香港時間下午5時46分，離岸價報7.0329，在岸價報7.0328。

官方今日開出的中間價報7.0383，較上日7.0521，上調138點子或0.2%。

交易員指出，美國總統特朗普的樂觀言論令市場對中美貿易協議保持憧憬；午後中方又釋出善意，提振市場情緒。不過在貿易談判出現實質性進展前，滙價短期料繼續在7.01至7.05元窄幅上落。

另有交易員認為，近期美元大概繼續偏弱，或為人民幣提供部分支撐；不過貿易談判消息仍是影響滙市的關鍵因素，隨着12月15日新一輪加徵關稅臨近，市場謹慎情緒有所升溫。除此之外，市場亦關注英國大選和聯儲局議息會議等風險事件。

美國總統特朗普早前重申，與中國的貿談進展順利，又稱白宮原定本月15日向更多中國貨加徵關稅的措施可能有變，但中美的談判代表仍未討論這個問題。財長努欽亦表示，中美兩國貿易談判副代表在周三晚上通電話，目前正積極尋求達成一項貿易協議。

國務院關稅稅則委員會辦公室指出，根據國內需要，中國企業自主通過市場化採購，自美進口一定數量商品，並正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵中國對美301措施反制關稅等排除措施。

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