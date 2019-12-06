中國財經

中美貿易談判傳來正面消息，A股反覆走高。上證指數收升12點，連揚兩日，重返2900點關口。兩市成交合計縮減至4098億元(人民幣‧下同)。總結本周，滬指累計升1.39%，終止連續3周的跌勢。

上證指數今早高開2點，其後窄幅上落，曾低見2894點，跌4點或0.16%，國務院午後宣布開展對部分美國大豆及豬肉關稅排除工作，帶動大市抽升，以全日最高位收市，收報2912點，升12點或0.43%，成交1495.07億元。

深成指亦反覆走高，以全日最高位收市，收報9878點，升79點或0.81%，最低見9791點，跌7點或0.08%，成交2603.26億元。

滬深300指數報3902點，升23點或0.59%；創業板指數報1726點，升16點或0.99%。

各板塊普遍走強，釀酒股漲近3%；房地產、電力、化工、鋼鐵、金融、水泥、煤炭、有色金屬股靠穩；石油股則偏軟。

國務院關稅稅則委員會辦公室表示，根據國內需要，中國企業自主通過市場化採購，自美進口一定數量商品，並正在根據相關企業的申請，開展部分大豆、豬肉等商品排除工作，對排除範圍內商品，採取不加徵中國對美301措施反制關稅等排除措施。

美國總統特朗普稍早表示，華府正在與北京就貿易議題進行談判及討論，目前進展順利，原定本月15日向更多中國貨加徵關稅的措施可能有變。財長努欽形容，貿談正處於軌道上。