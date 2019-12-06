A股午後維持走升，上證指數現升2點。
上證指數現報2901點，升2點或0.08%，最高見2907點，升7點或0.26%，成交1151.09億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9837點，升38點或0.39%，高見9847點，升48點或0.5%，成交2040.82億元。
滬深300指數報3888點，升9點或0.24%；創業板指數報1719點，升9點或0.57%。
各板塊個別發展，房地產、化工、電力、水泥、有色金屬股靠穩；石油、鋼鐵、煤炭、金融股則偏軟。
今日 14:17 中國財經
A股午後維持走升，上證指數現升2點。
上證指數現報2901點，升2點或0.08%，最高見2907點，升7點或0.26%，成交1151.09億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9837點，升38點或0.39%，高見9847點，升48點或0.5%，成交2040.82億元。
滬深300指數報3888點，升9點或0.24%；創業板指數報1719點，升9點或0.57%。
各板塊個別發展，房地產、化工、電力、水泥、有色金屬股靠穩；石油、鋼鐵、煤炭、金融股則偏軟。
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