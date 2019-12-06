中國財經

A股早段維持向好，上證指數現升3點。

上證指數現報2903點，升3點或0.14%，最高見2907點，升7點或0.26%，成交593.79億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9828點，升29點或0.3%，高見9847點，升48點或0.5%，成交1088.94億元。

滬深300指數報3891點，升12點或0.31%；創業板指數報1714點，升4點或0.28%。

各板塊個別發展，電力、房地產、金融、有色金屬股靠穩；石油、鋼鐵、煤炭、化工、水泥股則偏軟。