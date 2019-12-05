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今日 17:59 中國財經

貿談再現轉機 人幣收升274點子

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人民幣兌美元在岸價(CNY)收升274點子，創近一周新高，中段一度升穿7.04，高見7.0365。

人民幣兌美元在岸價收報7.0425，較上日下午4時30分收報7.0699，大升274點子或0.39%；較晚上11時30分最後成交價7.0508，走強83點子。

離岸價(CNH)亦升破7.05，高見7.0412，截至香港時間下午5時49分，離岸價報7.0427，在岸價報7.0413。

官方今日開出的中間價連跌兩日，報7.0521，較昨日7.0382，下調139點子或0.2%，創10月31日以來新低。

交易員指出，近期中美貿易戰消息反覆，市場情緒亦隨之起伏，午後中國商務部的表態又提振了市場情緒，滙價快速走強；短期人民幣料繼續保持震盪走勢。

另有交易員認為，美國總統特朗普對中美貿易談判前景的表態變化不定，成為滙市走向的關鍵擾動因素。隨着12月15日新一輪加徵關稅時點迫近，倘若貿易談判無實質性進展，人民幣短期料難以擺脫走貶壓力。

美國總統特朗普稍早再轉口風，稱與中國的貿易談判進展非常順利；外電消息稱，就首階段協議將取消的關稅規模，雙方更加接近達成共識，美方料協議將在美國定於12月15日提高關稅之前完成。

中國駐美大使崔天凱亦表示，中美關係受到貿易摩擦影響，正處於關鍵十字路口，但兩國正在努力解決貿易分歧，有可能重回正軌，指北京仍致力擴大中美之間的雙邊貿易和投資。

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