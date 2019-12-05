中國財經

美銀美林預計，人民幣兌美元今年底持穩在7，明年首季有機會移向6.9。

美銀美林最新研究報告指出，現在距離本月中美國對中國進口商品加徵關稅的期限時日無多，人民幣遠滙點子和隱含波動率再度上升。即使達成協議，相信人民幣兌美元在今年底可能穩定在7的水平，進一步走向視乎人民銀行如何管理緊張的金融狀況。

報告認為，如果中國在明年第一季能夠在擴張性政策和去槓桿之間取得平衡，預計人民幣將會移向6.9。過去一個月，人民幣在亞洲貨幣之中表現最佳。如果中美達成首階段貿易協議，人民幣短期阻力將會是緩慢的國內經濟。