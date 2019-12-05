熱門：

今日 17:31 中國財經

美銀美林料人民幣首季移向6.9

放大圖片

美銀美林預計，人民幣兌美元今年底持穩在7，明年首季有機會移向6.9。

美銀美林最新研究報告指出，現在距離本月中美國對中國進口商品加徵關稅的期限時日無多，人民幣遠滙點子和隱含波動率再度上升。即使達成協議，相信人民幣兌美元在今年底可能穩定在7的水平，進一步走向視乎人民銀行如何管理緊張的金融狀況。

報告認為，如果中國在明年第一季能夠在擴張性政策和去槓桿之間取得平衡，預計人民幣將會移向6.9。過去一個月，人民幣在亞洲貨幣之中表現最佳。如果中美達成首階段貿易協議，人民幣短期阻力將會是緩慢的國內經濟。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads