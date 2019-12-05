中國財經

外電報道，中國的金融機構信貸投放在10月創至少兩年新低後，中國監管當局終按耐不住，通過窗口指導鼓勵信貸投放。光大證券估計，11月新增人民幣貸款投放達1.3萬億至1.5萬億元(人民幣‧下同)，M2按年增速有望回升至8.5%。

光大證券首席銀行業分析師王一峰在最新報告稱，11月中以來，人行、銀保監會在一周內3度召開座談會，要求金融機構加大對實體經濟的支持力度，大型金融機構要充分發揮排頭兵作用，座談會的力度之大、頻率之高為歷史罕見。在中國監管當局大力度的窗口指導下，11月中下旬以來發力迹象明顯。

天風證券銀行業分析師廖志明亦認為，11月新增貸款將按月明顯回升至1.35萬億元，原由之一是人行曾召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，敦促銀行加大信貸投放力度。

外電滙總的央行數據，中國10月信貸增速明顯放緩，當月新增人民幣貸款6613億元，創2017年12月以來新低；社會融資規模增量6189億元，亦明顯下滑並低於預期；M2按年增長8.4%。

推動11月信貸回暖，除了央行窗口指導及季節性回升等因素外，王一峰和廖志明均提及雙十一對消費貸的推動作用。廖志明表示，雙十一因素帶動信用卡等消費貸款強勁增長，受此因素帶動，居民短期貸款有望有較好增長。