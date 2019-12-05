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今日 15:21 中國財經

滬指收升21點 2900點得而復失

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中美貿易談判據報有進展，A股高收。上證指數收升21點，2900點得而復失。市場交投活躍，兩市成交合計升近兩成至4238億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開8點，其後升幅逐步擴大，一度高見2902點，升23點或0.83%，全日收市報2899點，升21點或0.74%，成交1597.37億元。

深成指亦高開高走，全日收市報9799點，漲111點或1.15%，最高見9817點，漲129點或1.33%，成交2640.63億元。

滬深300指數報3879點，升29點或0.77%；創業板指數報1709點，漲36點或2.15%。

各板塊幾乎全線上揚，電子訊息股漲近2%；金融、水泥、化工股漲1%；鋼鐵、電力、石油、有色金屬、房地產、煤炭股靠穩；僅得陶瓷、農林牧漁股偏軟。

美國總統特朗普稍早在倫敦出席北約峰會期間稱，與中國的貿易談判進展非常順利；外電消息稱，就首階段協議將取消的關稅規模，雙方更加接近達成共識，美方料協議將在美國定於12月15日提高關稅之前完成。

中國駐美大使崔天凱表示，中美關係受到貿易摩擦影響，正處於關鍵十字路口，但兩國正在努力解決貿易分歧，有可能重回正軌，指北京仍致力擴大中美之間的雙邊貿易和投資。

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