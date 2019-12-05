中國財經

國投電力(600886.SH)宣布，推遲在倫敦發行全球預託證券(GDR)的計劃。

國投電力表示，鑑於市場情況，決定推遲有關上市意向，並稱這是一項審慎的決定，符合公司現有股東和未來股東的最大利益。

國投電力原本會成為繼華泰證券(06886)6月在倫敦掛牌後，第二間透過滬倫通於倫敦發行GDR上市的企業，該公司原計劃發行佔其市值約10%的GDR，交易規模約為8.3億美元。

根據路孚特的數據，今年迄今倫敦首次公開發行數量減半，成功上市規模僅48.2億美元，創下金融危機後的2009年以來最低。