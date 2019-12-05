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今日 10:49 中國財經

A股早段向好 創業板漲逾1%

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A股早段維持升幅，創業板漲逾1%。

上證指數現報2891點，升13點或0.48%，最高見2899點，升21點或0.73%，成交659.24億元(人民幣‧下同)。

深成指現報9752點，升64點或0.67%，高見9780點，升92點或0.96%，成交1102.96億元。

滬深300指數報3869點，升19點或0.51%；創業板指數報1698點，漲24點或1.49%。

各板塊幾乎全線上升，半新股漲逾1%；金融、水泥、鋼鐵、石油、電力、化工、房地產、煤炭股靠穩；有色金屬股則偏軟。

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