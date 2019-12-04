中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌228點子，創近一個半月的新低，中段一度跌穿7.07，低見7.0768。

人民幣兌美元在岸價收報7.0699，較上日下午4時30分收報7.0471，大跌228點子或0.32%；較晚上11時30分最後成交價7.061，走弱89點子。

離岸價(CNH)早段更曾跌破7.08，低見7.0817，截至香港時間下午5時45分，離岸價報7.0612，在岸價報7.0586。

官方今日開出的中間價終止連升兩日，報7.0382，較昨日7.0223，下調159點子或0.23%，創11月25日以來新低。

交易員指出，美國總統特朗普的言論引發市場擔憂，各方對中美能否達成第一階段協議預期愈來愈不抱存希望，且對本月15日新一輪加徵關稅是否落地愈來愈擔憂，人民幣整體偏空，7.1元關口或在市場視野之內。

另有交易員認為，市後有消息稱中美仍致力於推進第一階段協議，導致人民幣短時快速反彈200點。中美雙方可能對於取消加徵關稅和農產品購買等關鍵問題仍焦灼難定，談判遲遲不見進展。另外，今日中間價弱於市場預期，或反映出監管有意允許人民幣有更大幅度的雙向波動，未來幾天可繼續觀察中間價傳遞出的監管意圖。

中美貿易協議前景陰霾重重，中美能否在短期內達成首階段貿易協議再成疑問，美國總統特朗普突然表示，與中國的貿易談判進行得非常好，在貿易問題上沒有最終期限，或許等到2020年11月選舉後會更好，亦取決於他本人願不願意達成。