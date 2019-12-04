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外電報道，一家名為美國國際開發金融公司(DFC)的新機構，計劃將其600億美元預算中的一部分，用作幫助開發中國家和企業從其他公司購買設備。DFC首任行政總裁Adam Boehler表示，美國非常注重確保有可行的選擇，替代華為和中興通訊(00763)。惟他拒絕透露與企業談判的詳情。

DFC的600億美元投資上限是其前任的兩倍以上，可以通過向開發中國家和企業提供貸款或貸款擔保，為可替代華為的設備提供資金，亦可收購生產競爭產品的新興製造商的少數股權。

該計劃料有利於瑞典電訊設備生產商愛立信(Ericsson)和芬蘭通訊設備巨頭諾基亞(Nokia)，它們一直與華為、中興通訊的較低價產品苦戰。

美國政府擔心中國公司將主導5G。特朗普政府曾表示，華為和中興通訊的設備可能被用作間諜活動，兩者均否認有關指控。德國、法國等國家不願意禁止華為等的個別供應商。

Boehler指出，華為和中興通訊不是國企、就是政府主導的公司，它們的設備在某些情況下接受了政府補貼，我們的重點是讓人們了解自己放棄了什麼，以及在短期內節省一些錢是否值得，答案是否定的。

他表示，DFC還考慮是否成為某隻新技術基礎設施基金的創始投資人，該基金將支持5G、人工智能、量子計算和其他領域的新興企業，但是不會投資中國公司。同時透露，這可能會支持頻譜競標，基礎設施投資或5G組件開發，要確保下一批公司(如果它們不是美國公司)至少遵守我們關心的法治和數據保護原則。

他補充，關於華為的真正問題不是中國，而是數據的安全性，希望確保公司遵守某些數據安全標準和保護人們的訊息。

DFC於去年成立，旨在為佔全球約一半的低收入和中等收入國家提供發展融資。其職責是通過對抗威權政權與日俱增的影響，幫助推進美國外交政策，預計將在未來幾個月內得到國會的授權和撥款。

另一位高級政府官員近期稱，美國正考慮通過DFC集資的機制，這將降低商用5G替代設備的成本。