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法巴料中國明年首季經濟增長陷低谷

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法國巴黎銀行(BNP Paribas)認為，在過去一年的結構性、周期性、與政策相關及外來的衝擊後，明年中國經濟的主要下行壓力將來自房地產板塊，預料明年首季中國的經濟增長將會跌入低谷，但下半年將溫和反彈。

法巴發表報告指出，即使中美能達成首階段貿易協議，但貿易不確定性仍可能持續，惟預期美國及歐羅區將可避過衰退。至於中國人民銀行將採取適度規模及審慎的寬鬆政策，而非採取積極的寬鬆政策，因人行仍致力於正常的貨幣政策，又預料明年內地財政政策將保持明顯擴張，這可能包括擴大一般預算赤字及增加特別地方政府債券的發行。

對於人民幣滙價，法巴稱，假設明年中美貿易戰中沒有進一步的關稅上升，預期人民幣將會有所升值，原因是美元整體料溫和走軟、中美息差擴闊及持續的資本流入。不過，隨着貿易談判的進展及美國進行總統大選，人民幣有可能出現波動。

該行預測，中國今年GDP增長為6.1%，明年將放慢至5.7%，而2021年則為增長5.8%；對明年第一至第四季人民幣預測值分別為6.8、7、6.9及6.85。

對於美國經濟，法巴指出，受製造業表現疲軟拖累就業和消費，預期聯儲局明年上半年將減息兩次共50基點。

該行稱，市場對美國居民消費、職位創造及貿易情勢的重新關注將迫使聯儲局明年再次出手減息，料當局將於3月及4月各減息25基點，並預計策略檢討將使其政策較現時更偏鴿派。

報告指出，雖然寬鬆的金融狀況將為美國消費者提供支持，但因貨幣政策的滯後，料最大的提振作用要在明年下半年始出現，預期美國明年GDP增長由今年的2.3%放緩至1.5%，2021年將輕微回升至2%。

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