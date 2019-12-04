上證指數午後維持走軟，現跌11點。
上證指數現報2872點，跌11點或0.41%，最低見2869點，跌15點或0.53%，成交1099.24億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9661點，升4點或0.04%，高見9703點，升45點或0.47%，成交1773.93億元。
滬深300指數報3841點，跌9點或0.25%；創業板指數報1669點，跌6點或0.37%。
各板塊個別發展，水泥、房地產股挫逾1%；煤炭、金融、電力、石油股偏軟；有色金屬股則漲近2%；化工、鋼鐵股靠穩。
今日 14:20 中國財經
上證指數午後維持走軟，現跌11點。
上證指數現報2872點，跌11點或0.41%，最低見2869點，跌15點或0.53%，成交1099.24億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9661點，升4點或0.04%，高見9703點，升45點或0.47%，成交1773.93億元。
滬深300指數報3841點，跌9點或0.25%；創業板指數報1669點，跌6點或0.37%。
各板塊個別發展，水泥、房地產股挫逾1%；煤炭、金融、電力、石油股偏軟；有色金屬股則漲近2%；化工、鋼鐵股靠穩。
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