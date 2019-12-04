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中美貿談現變數 鄧普頓:投資上變化不大

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美國總統特朗普昨晚突然表示，中美貿談不設限期，或等到明年11月美國總統大選後才達成協議。富蘭克林股票團隊美國機會基金基金經理Grant Bowers表示，投資上的變化不大，料談判持續，雙方繼續發出不同的評論及新聞稿；惟他提到，雖然美國股市明年續有投資機會，但不認為回報能與今年相提並論，而總統大選、中美貿談會將美股波動性帶到一個新層次。

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊中國股票基金經理黎邁祺提到，特朗普言論對其投資的行業並無實際影響，繼續看好科技、醫療保健及消費行業，尤其是5G概念下，中國本土的零部件股，例如是電路板，均受惠中美貿易戰，令供應鏈重心轉移至中國本土，而雲計算相關股份亦受惠5G。

黎邁褀預計，明年中國經濟增長將放慢至6%以下，但計及11月官方製造業PMI(採購經理指數)日前重返50榮枯線以上等因素，料明年經濟保持穩定，不認為美國對中國人權相關的制裁，於經濟活動有大影響。

富蘭克林鄧普頓多元資產投資方案團隊基金經理周文輝表示，受外圍因素及本地社會問題影響，香港經濟仍然疲弱，預計下年港股市況波動，投資維持審慎，假如其他地區有投資機會，不妨分散投資，區內A股較港股、H股睇高一線，亦看好新興市場債券。

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