中國財經

A股半日收市下跌。

上證指數低開5點後，窄幅上落，最多跌18點或0.64%，低見2857點，半日收報2872點，跌3點或0.11%，成交757.24億元(人民幣‧下同)。

深成指低開19點後，早段最多跌73點或0.77%，低見9531點，其後跌幅收窄，半日報9579點，跌25點或0.27%，成交1195.87億元。

滬深300指數收報3836點，升不足1點；創業板指數報1657點，跌12點或0.73%。

各板塊個別發展，生物製藥跌逾1%；水泥、鋼鐵、石油股偏軟；金融股靠穩。