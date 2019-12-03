熱門：

今日 11:37 中國財經

滬指半日跌3點 深成指跌25點

放大圖片

A股半日收市下跌。

上證指數低開5點後，窄幅上落，最多跌18點或0.64%，低見2857點，半日收報2872點，跌3點或0.11%，成交757.24億元(人民幣‧下同)。

深成指低開19點後，早段最多跌73點或0.77%，低見9531點，其後跌幅收窄，半日報9579點，跌25點或0.27%，成交1195.87億元。

滬深300指數收報3836點，升不足1點；創業板指數報1657點，跌12點或0.73%。

各板塊個別發展，生物製藥跌逾1%；水泥、鋼鐵、石油股偏軟；金融股靠穩。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads