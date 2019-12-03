A股半日收市下跌。
上證指數低開5點後，窄幅上落，最多跌18點或0.64%，低見2857點，半日收報2872點，跌3點或0.11%，成交757.24億元(人民幣‧下同)。
深成指低開19點後，早段最多跌73點或0.77%，低見9531點，其後跌幅收窄，半日報9579點，跌25點或0.27%，成交1195.87億元。
滬深300指數收報3836點，升不足1點；創業板指數報1657點，跌12點或0.73%。
各板塊個別發展，生物製藥跌逾1%；水泥、鋼鐵、石油股偏軟；金融股靠穩。
今日 11:37 中國財經
A股半日收市下跌。
上證指數低開5點後，窄幅上落，最多跌18點或0.64%，低見2857點，半日收報2872點，跌3點或0.11%，成交757.24億元(人民幣‧下同)。
深成指低開19點後，早段最多跌73點或0.77%，低見9531點，其後跌幅收窄，半日報9579點，跌25點或0.27%，成交1195.87億元。
滬深300指數收報3836點，升不足1點；創業板指數報1657點，跌12點或0.73%。
各板塊個別發展，生物製藥跌逾1%；水泥、鋼鐵、石油股偏軟；金融股靠穩。
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