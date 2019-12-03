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【異動A股】格力電器復牌漲近半成 高瓴資本成第一大股東

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原本由國資控股的格力電器(000651.SZ)股權轉讓終落實，股份今早復牌，曾升4.6%，見60.37元(人民幣．下同)，現升3.1%，成交額12.86億元。

珠海市國資委控制的格力集團與珠海明駿正式簽署《股權轉讓協定》，將持有的格力電器9.02億股A股流通股，以每股46.17元價格轉讓予珠海明駿，總金額為416.62億元，佔總股本15%。

珠海明駿背後的高瓴資本正式成為格力電器第一大股東。

416.62億元資金中，珠海明駿自有資金為218.5億元，格力管理層佔出資總額11.1%。

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