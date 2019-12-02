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市場研究公司TrendForce最新報告指出，全球各大手機品牌將在今年第四季採取相對保守的生產計劃，料總產量將按季略為回落至3.7億部，其中，蘋果公司的手機產量料續升，可望達至6900萬部，有望超越華為。

今年第三季智能手機的總產量估計為3.75億部，按季增長9.2%，排名前6位的手機品牌是三星、華為、蘋果、OPPO、小米(01810)和Vivo，共佔據全球市場份額78%。

該行指出，由於各品牌的庫存控制變得更謹慎，並隨着5G產品的出現，智能手機市場已進入觀望階段，預計市場需求在2020年首季將減弱，各生產商在今年第四季的生產計劃會相對保守；並估計今年總產量為14億部，按年下降4%至5%。

在第三季，三星的產量為7810萬部，按年增長4.8%，位居榜首。華為的產量為6750萬部，排名第二，按季升13.4%，料其第四季產量近5500萬部。

蘋果仍然排名第三，第三季產量為4670萬部，按季大增42%，乃所有智能手機製造商中升幅最高，料其第四季產量會續升至6900萬部，iPhone 11佔77%。

中國手機生產商OPPO、小米和Vivo分別排第4至6位，其中，排名第5位的小米，受惠於旺季，第三季產量達3250萬部，按季增長5.5%，主要市場是中國、印度和其他海外地區。

明年預期將有大量5G手機的發布。隨着中國政府積極推動5G商業化，中國品牌將佔據5G智能手機市場的很大部分。該行預期。明年全球智能手機市場，5G智能手機的普及率料將達15%，而中國品牌手機將佔據5G市場約60%的份額。