A股午後升幅顯著收窄，上證指數現時升不足1點。
上證指數現報2872點，升不足1點，最高見2888點，升16點或0.59%，成交1128.92億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9588點，升6點或0.06%，高見9647點，升65點或0.69%，成交1642.88億元。
滬深300指數報3832點，升3點或0.09%；創業板指數報1667點，升2點或0.14%。
各板塊個別發展，水泥股漲1%；房地產、煤炭、鋼鐵、電力、金融股靠穩；有色金屬、化工、石油股則偏軟。
今日 14:15 中國財經
A股午後升幅顯著收窄，上證指數現時升不足1點。
上證指數現報2872點，升不足1點，最高見2888點，升16點或0.59%，成交1128.92億元(人民幣‧下同)。
深成指現報9588點，升6點或0.06%，高見9647點，升65點或0.69%，成交1642.88億元。
滬深300指數報3832點，升3點或0.09%；創業板指數報1667點，升2點或0.14%。
各板塊個別發展，水泥股漲1%；房地產、煤炭、鋼鐵、電力、金融股靠穩；有色金屬、化工、石油股則偏軟。
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