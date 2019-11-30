中國財經

中國國家統計局公布，11月非製造業PMI為54.4，為3月以來高位，預期為53.1，較10月上升1.6個百分點。

分行業看，服務業商務活動指數為53.5，高於上月2.1個百分點，服務業景氣回升。從行業大類看，郵政業、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險業等行業商務活動指數位於58以上較高景氣區間，業務總量快速增長。

鐵路運輸業、道路運輸業、餐飲業、房地產業等行業商務活動指數位於收縮區間。建築業商務活動指數為59.6，回落0.8個百分點，位於較高景氣區間。

新訂單指數為51.3，上升1.9個百分點，重返擴張區間，表明非製造業市場需求增加。分行業看，服務業新訂單指數為50.5，上升2.1個百分點；建築業新訂單指數為56，上升1.2個百分點。

業務活動預期指數為61，高於上月0.3個百分點，位於高位景氣區間，表明非製造業企業對未來市場發展信心增強。分行業看，服務業業務活動預期指數為60.6，比上月上升0.3個百分點；建築業業務活動預期指數為63.1，比上月略降0.1個百分點。

11月綜合PMI產出指數為53.7，比上月上升1.7個百分點，表明中國企業擴張步伐總體加快。